Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zella-Mehlis (ots)

In den Abendstunden des 20.07.2019 kontrollierten Beamte des Inspektionsdiensts Suhl einen Trabant in der Ruppbergstraße in Zella-Mehlis. Fahrzeugführer war der 39 Jahre alte Halter des Fahrzeugs. Bei der Überprüfung seiner Daten fiel auf, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Eine entsprechende Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

