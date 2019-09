Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Krayenberggemeinde (ots)

Am 19.09.2019 ereignete sich um 07:52 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B84 zwischen Dorndorf und Kieselbach. Dabei befuhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Skoda die B84 aus Richtung Dorndorf kommend und wollte am Abzweig zur L1022 nach links in Richtung Kambachsmühle abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegen kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurden dabei weder der 39 jährige Motorradfahrer noch die Fahrerin des Pkw verletzt. Es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen Sachschaden, das Motorrad war in der Folge nicht mehr fahrbereit.

