Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheiben entwendet

Suhl (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Donnerstag (19.09.2019) insgesamt sechs Acrylglasscheiben, die an einem Einkaufswagenhäuschen eines Tierfuttergeschäftes in der Würzburger Straße in Suhl angebracht waren. Die Scheiben mit je einer Größe von 1 Meter x 1,50 Meter haben ersten Schätzungen nach einen Wert von 250 Euro. Was der Täter mit dem Diebesgut vor hat und wie er sie abtransportieren konnte, muss noch ermittelt werden.

