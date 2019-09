Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Schweina (ots)

Mittwochmittag kontrollierte der Kontaktbereichsbeamte von Schweina eine 48-jährige PKW-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Schweina. Dabei bemerkte er Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Die Frau musste den Beamten zur Polizeiinspektion Bad Salzungen begleiten, um dort einen gerichtsverwertbaren Test zu wiederholen. Auch der zeigte noch immer einen Wert von 0,60 Promille. Die 48-Jährige ließ ihren PKW stehen und erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

