Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angebliche Spendensammler

Suhl (ots)

Bereits mehrfach wurden die Suhler Polizisten in den vergangenen Tagen informiert, dass Spendensammler im Bereich verschiedener Einkaufsmärkte in der Würzburger Straße unterwegs seien, so auch am Mittwochvormittag. Zwei Frauen versuchten im angeblichen Auftrag des Blinden- und Behindertenverbandes Spenden zu sammeln. Sie konnten mit Überzeugungskraft einige Spender akquirieren und 80 Euro einnehmen. Die Beamten nahmen die Personalien auf und fertigten eine Anzeige wegen Betruges.

