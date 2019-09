Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Steinbach-Hallenberg (ots)

Zwischen Samstag (14.09.2019) und Montag (16.09.2019) entwendeten Unbekannte ein mit Fahrradschloss gesichertes E-Bike im Wert von rund 2.400 Euro, das in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg stand. Zum Zeitpunk des Diebstahls befand sich kein Akku am Mountainbike. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

