Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nichts geklaut, nur benutzt

Meiningen (ots)

Dienstagabend brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Jerusalemer Straße in Meiningen ein. Die Täter entwendeten nichts. Sie nutzen lediglich die Küche, um Essen zu kochen. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

