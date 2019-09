Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bewaffneter Ladendieb

Meiningen (ots)

Ein 33-Jähriger entwendete Dienstagnachmittag eine Flasche Schnaps aus einem Lebensmittelmarkt in der Heinrich-Heine-Straße in Meiningen. Angestellte sprachen den Mann nach Verlassen das Kassenbereiches darauf an und informierten die Polizei. Die Beamten stellten ein Messer sicher, welches griffbereit am Rucksack hing und zeigten den Langfinger an.

