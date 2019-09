Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhaus in Flammen

Suhl (ots)

Ein Gartenhaus in der Meininger Straße in Suhl stand am Dienstag gegen 18.00 Uhr in Vollbrand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Ein angrenzendes Wohnhaus, eine Firma sowie die Autobahnbrücke in der Nähe blieben vom Feuer verschont. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand durch eine weggeworfene Zigarette. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Verletzt hat sich niemand.

