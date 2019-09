Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenhaus

Schleusingen (ots)

Zwischen Sonntag (15.09.2019) und Dienstag (17.09.2019) brachen Unbekannte in ein Gartenhaus innerhalb einer Kleingartenanlage in der Eisfelder Straße in Schleusingen ein. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Täter entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von rund 4.000 Euro. Nach Aussage des Geschädigten griffen die Unbekannten noch weitere Gärten an. Zeugen, die Hinweise geben können oder die ebenfalls betroffen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

