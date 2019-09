Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert ohne Fahrerlaubnis

Hildburghausen (ots)

Polizisten kontrollierten Dienstagabend einen Fahrzeug-Führer in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen, bei dem ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille ergab. Der Mann fuhr außerdem ohne Fahrerlaubnis. Die Beamten zeigten den 26-Jährigen an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell