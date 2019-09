Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kaputte Scheibe und fehlende Schuhe

Hildburghausen (ots)

Unbekannte beschädigten am Montag zwischen 22.15 Uhr und 22.30 Uhr die Scheibe einer Hauseingangstür von einem Mehrfamilienhaus im Ziegeleiweg in Hildburghausen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 7781-0 entgegen. Während der Anzeigenaufnahme teilte eine Bewohnerin dieses Hauses den Beamten mit, dass zwei Paar Schuhe aus einem Schuhschrank im Flur des Wohnblocks fehlen. Im Rahmen der Ermittlungen fanden die Polizisten ein Paar der vermissten Schuhe bei einer Bekannten der Anzeigenerstatterin. Das zweite Paar Damenschuhe in der Größe 39 in der Farbe "altrosa" mit Stickereien fehlt noch immer. Auch hierzu sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Verbleib geben können.

