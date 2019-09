Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorrad übersehen

Leimbach (ots)

Ein 59-jähriger Fahrzeug-Führer fuhr Montagnachmittag mit seinem PKW von der Bahnhofstraße nach links auf die Salzunger Straße in Leimbach. Obwohl er am Stoppschild und danach an der Haltelinie stehen blieb, übersah er beim Abbiegen ein von links kommendes Motorrad. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand Sachschaden. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell