Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto mit öliger Flüssigkeit übergossen

Hildburghausen (ots)

Eine bislang unbekannte Person goss am Montag in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr eine ölige Flüssigkeit über die Windschutzscheibe des Fahrzeuges einer 59-jährigen Frau. Der PKW stand auf einem Feldweg entlang der Bahngleise hinter einem Lebensmittelmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

