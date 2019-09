Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entdeckt

Suhl (ots)

Eine 44-jährige Frau bemerkte am Montag auf einem Gartengrundstück in einer Gartenanlage in der Straße "Neuer Friedberg" ein Fahrrad, dass ihrem, im Mai entwendeten, verblüffend ähnlich sah. Sie informierte die Polizei und die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes sahen mit Einverständnis der Garteninhaberin genauer nach. Bei dem Fahrrad handelte es sich tastsächlich um das der 44-Jährigen. Wie es den Weg in den Garten fand muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell