Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich zwei Unfälle verursacht

Meiningen (ots)

Ein 92-jähriger Fahrzeug-Führer befuhr Sonntagmittag mit seinem PKW die Heimstraße in Meiningen. Er übersah ein Auto, dessen Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr hinten auf. Verletzt hat sich dabei niemand, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Etwa eine Stunde später stieß der Unfallverursacher gegen einen unbesetzten Wohnanhänger, der auf auf der linken Fahrspur in der Dolmarstraße in Meiningen stand. Auch hier blieb der Verursacher zum Glück unverletzt. Ursächlich für beide Unfälle waren vermutlich körperliche, geistige und altersbedingte Mängel des Fahrzeug-Führers. Er machte während der Unfallaufnahme einen verwirrten Eindruck. Zur Untersuchung kam er ins Klinikum nach Meiningen.

