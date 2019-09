Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol getrunken, Auto gefahren und Unfallflucht begangen

Ratscher (ots)

Ein 46-Jähriger befuhr am Sonntag gegen 1.00 Uhr mit seinem Auto die Landstraße zwischen Kloster Veßra und Ratscher. Kurz vor dem Abzweig nach Wiedersbach kam der Fahrer von der Straße ab, stieß gegen den Pfeiler eines Verkehrszeichens sowie einen Leitpfosten und fuhr danach einfach weiter bis zum Abzweig nach Waldau. Zeugen informierten die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der Mann die Unfallflucht zu. Diese stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest, der mit einer freiwilligen Blutentnahme nicht einverstanden war. Deshalb erfolgte im Klinikum Hildburghausen eine Blutentnahme unter Zwang. Während des Transportes dorthin beleidigte der Fahrer die Polizisten mehrfach. Diese zeigten ihn an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell