Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Terrassenmöbeln

Bad Salzungen (ots)

Mehrere Diebstahlshandlungen wurden der Polizeiinspektion Bad Salzungen am Samstag angezeigt. So wurden von mehreren Terrassen am Bad Salzunger Eisteich Gartenmöbel und Dekorationselemente entwendet, unter anderem Stoffsessel und Laternen. Als Tatzeitraum wurde die Nacht zu Samstag angegeben. Die Höhe des Schadens ist bisher noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Diebstahlshandlungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen, Telefon 03695 / 5510, zu melden.

