Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall B19 und Folgeunfall auf Umleitungsstrecke

Schwallungen (ots)

Am 14.09.2019 kam es gegen 12:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B19 bei Schwallungen zwischen einem Taxi-Kleinbus und einem Pkw VW Lupo. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Fahrer des Taxi die Vorfahrt des Pkw, in dessen Folge es zu einem Zusammenstoß kam. Die 33-jährige Fahrerin des Pkw und ihre drei Kinder im Alter von 10 - 14 Jahren wurden dabei schwer verletzt und mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. In dem Taxi befanden sich keine weiteren Insassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Die B19 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Verkehrsunfallaufnahme hinzugezogen.

Auf der eingerichteten Umleitungsstrecke K2523 über die Schwarzbacher Straße (Schwallungen) bzw. Schwarzbacher Allee (Wasungen) kam es während der Vollsperrung der B19 kurz nach der Ortslage Wasungen zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Dabei kollidierte ein Pkw mit zwei am Fahrbahnrand laufenden Fußgängern. Die 59-jährige Fahrzeugführerin des Pkw schätzte während des Vorbeifahrens vermutlich den Seitenabstand falsch ein und streifte beide Fußgänger mit ihrem Fahrzeug am Oberkörper. Die Fahrerin des Pkw verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Motorradfahrer wurde die Verfolgung des Pkw aufgenommen. Die Fahrzeugführerin konnte durch den Kradfahrer dazu bewegt werden, zur Unfallstelle zurückzukehren, um ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell