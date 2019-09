Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rentnerin wird Opfer eines Trickbetrugs

Kaltennordheim (ots)

Am Nachmittag des 12.09.2019 gelangten zwei unbekannte Täter unter einem Vorwand in das Haus einer 86-jährigen Frau. Die Täter gaben dreister Weise an, Handwerker zu sein und Reparaturarbeiten am Haus durchführen zu wollen. In ihrem guten Glauben, händigte die Frau den beiden Männern eine Vorauszahlung in Höhe von 620 Euro für anstehende Materialkosten aus. Während die Dame von einem der beiden Täter abgelenkt wurde, durchsuchte der andere Täter die Räumlichkeiten des Hauses und entnahm weitere 200 Euro aus einem Schrank. Die zwei Täter konnten anschließend flüchten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell