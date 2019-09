Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Kraftfahrzeuges

Dreißigacker (ots)

Mindestens ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht vom Freitag, den 13.09.2019 auf Samstag, den 14.09.2019 einen Pkw Toyota RAV von der Ausstellfläche eines Autohauses in Dreißigacker. Wie der oder die Täter das Fahrzeug ohne Fahrzeugschlüssel öffnen konnten und in Betrieb setzten, ist derzeit unklar. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beträgt 19.990 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur genannten Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

