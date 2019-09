Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugbrand

Suhl (ots)

Am 13.09.2019 geriet gegen 15.20 Uhr auf bisher unbekannte Art und Weise ein geparktes Fahrzeug eines Zustelldienstleisters im Suhler Gewerbepark Simson in Brand. Das Fahrzeug wurde seit geraumer Zeit nicht genutzt und war hinter der Zustellhalle geparkt. Weitere Fahrzeuge, welche sich hier befanden, wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Feststellungen gemacht haben

