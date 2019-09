Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handydiebstahl

Suhl (ots)

Durch zwei Männer mit Mitgrationshintergrund wurden in einem Schnellimbiss in der Suhler Friedrich-König-Straße am 13.09.2019 gegen 18.20 Uhr drei Handys entwendet. Ein 34-Jähriger konnte festgehalten werden, der Zweite konnte fliehen. Von den drei Handys konnten 2 Stück an ihre Eigentümer zurückgegeben werden.

