LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am 14.09.2019 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich einer angemeldeten Versammlung unter dem Motto "Gegen staatliche Repressionen - Musik und Redebeiträge für die Versammlungs- und Meinungsfreiheit in Deutschland" und der angemeldeten Protestaktion des Vereins zur Förderung von Demokratie und Weltoffenheit mit dem Thema "Rechte Immobilien? Nein Danke!" durch. Es nahmen ca. 190 Personen an der bürgerlichen Protestaktion teil. Die friedlichen Proteste erstreckten sich von 15.00 Uhr und endeten 21.00 Uhr. Neben Bürgerinnen und Bürgern aus Kloster Veßra und Umgebung beteiligten sich auch parlamentarische Vertreter. Es kam zu keinerlei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten. An der Versammlung des rechtsgerichteten Anmelders an einem Gasthaus in Kloster Veßra nahmen ca. 150 Personen teil. Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten Bundesgebiet. Im Verlauf der Versammlung registrierte die Polizei 17 Straftaten, die sich wie folgt gliederten: · 3 x Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, · 1 x Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, · 10 x Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, · 1 x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei den Kontrollen am Einlass des Versammlungsgeländes, · 1 x Beleidigung und · 1 x Gefangenenbefreiung, als ein Teilnehmer versuchte, den Mann, der Widerstand leistete, aus der Maßnahme zu befreien. Weiterhin wurde ein unterschwelliger Normverstoß im Zusammenhang mit den durchgeführten Fahrzeugkontrollen festgestellt. Außerdem sprachen die Beamten zwei Personen Platzverweise aus. Der polizeiliche Sicherungseinsatz wurde ausschließlich von Thüringer Einsatzkräften begleitet. Gegen 22.30 Uhr endete die Versammlung und die Abreise der Teilnehmer verlief ohne Vorkommnisse. Durch das gut durchdachte Verkehrskonzept kam es für die Bevölkerung lediglich zu kurzen Behinderungen im Bereich der beiden Versammlungen.

