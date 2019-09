Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandursache ermittelt

Hirschendorf (ots)

Am 05.09.2019 brannte ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Hirschendorf. Bei dem Brand sind zwei Personen schwer verletzt worden. Die Experten der Suhler Kriminalpolizeiinspektion stellten fest, dass unsachgemäßer Umgang beim Anschließen von Gasflaschen zum Feuer führte. Es entstand ein Schaden von ca. 150.000 Euro.

