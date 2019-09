Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste Diebe

Suhl (ots)

Zwei 19 und 35 Jahre alte Männer begaben sich am Donnerstagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Sie packten Waren im Wert von ca. 70 Euro in ihren Einkaufskorb und wollte so mir nichts dir nichts das Geschäft mit dem Wagen, aber ohne zu bezahlen verlassen. Als sie aber bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen die Männer die Beute stehen und wollten flüchten. Daran hinderte sie jedoch der Detektiv und übergab sie den hinzugerufenen Polizisten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell