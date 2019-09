Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Dose beworfen

Suhl (ots)

Beamte des Suhler Inspektionsdienstes wurden Freitagnacht (13.09.2019) informiert, dass sich ein Paar im Bereich einer Tankstelle in der Würzburger Straße in Suhl lautstark streiten würde. Die Polizisten kamen zu Hilfe und wollten bei der Klärung unterstützen, als die Frau unvermittelt eine 1 Liter Getränkedose in Richtung eines der Beamten warf. Sie verfehlte dessen Kopf nur um ein paar Zentimeter. Die Frau konnte einfach nicht beruhigt werden und weil nicht auszuschließen war, dass sie eine Gefahr für sich und andere darstellt, wurde sie in Gewahrsam genommen. Der hinzugerufene Notarztes wies sie später ins Suhler Krankenhaus ein.

