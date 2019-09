Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junger Radfahrer angefahren

Eisfeld (ots)

Ein 10-jähriger Radfahrer fuhr am späten Mittwochnachmittag aus Richtung eines Spielplatzes, anschließend eine begrünte Böschung hinunter und danach fuhr der Junge zwischen einem abgestellten Getränkeanhänger und einem parkenden Auto auf die Wiesenstraße in Eisfeld. In diesem Moment kam jedoch ein VW angefahren, dessen Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 10-Jährige schleuderte über die Motorhaube und kam danach auf der Fahrbahn zum liegen. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

