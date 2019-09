Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrradfahrer angefahren

Meiningen (ots)

Ein 14-jähriger Junge fuhr am Mittwochabend mit seinem Fahrrad aus dem Synagogenweg in Meiningen in die Anton-Ulrich-Straße. Durch einen geparkten Transporter konnte er die Fahrbahn nicht ausreichend einsehen und fuhr in einen, mit Schritttempo fahrenden, VW eines 36-Jährigen. Der Radfahrer stürzte und kam verletzt ins Krankenhaus.

