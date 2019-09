Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht gefahren

Neubrunn (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten am Mittwoch einen 37-jährigen PKW-Fahrer in der Meininger Straße in Neubrunn. Der Mann zeigte während der Kontrolle Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum und ein freiwillig durchgeführter Test bestätigte den Verdacht. Ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Metamphetamin war abzulesen. Der 37-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und weiterfahren durfte er auch nicht mehr.

