Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ampel beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwoch kurz vor Mitternacht die Straße "Am Schießstand" in Zella-Mehlis und fädelte während der Fahrt seine Ladung durch die Stromkabel einer dortigen Ampel. Dadurch wurde die Ampel aus der Verankerung gerissen und ist seit dem ohne Funktion. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Vermutlich handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen großen Holzlaster, denn am Unfallort konnten die Beamten Rindenrest feststellen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Suhler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell