Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Suhl (ots)

Beamte des Suhler Inspektionsdienstes kontrollierten Mittwochabend einen 24-jährigen Nissan-Fahrer im Windeweg in Suhl. Der Mann händigte den Polizisten seinen russischen Führerschein aus. Die Kontrolle ergab, dass der 24-Jährige bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland lebt und gemeldet ist. Aus diesem Grund hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen, was jedoch nicht passiert ist. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und ermitteln nun wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

