Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert und unter Drogen

Schweina (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung aus Suhl kontrollierten am Dienstagabend einen 30-jährigen Ford-Fahrer in der Altensteiner Straße in Schweina. Sie bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers und ein Test bestätigte mit 0,74 Promille die Vermutung. Außerdem bemerkten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwilliger Drogentest reagierte positiv auf Methamphetamin. Die Beamten durchsuchten den Mann und fanden geringe Mengen Methamphetamin, welches sichergestellt wurde. Nach der Blutentnahme im Klinikum Bad Salzungen musste der Mann seinen PKW stehen lassen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

