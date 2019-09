Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto weggerollt

Langenfeld (ots)

Eine 51-jährige Fiat-Fahrerin stellte am Dienstag ihren PKW in der Hohleborner Straße in Langenfeld ab und sicherte das Fahrzeug nicht ausreichend genug vor dem Wegrollen. Der Fiat rollte kurze Zeit später schräg über die Fahrbahn und stieß dort gegen einen geparkten Honda. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell