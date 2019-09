Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Zweiradfahrer

Barchfeld (ots)

Dienstagmorgen kontrollierte der Kontaktbereichsbeamte der Moorgrundgemeinde den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Liebensteiner Straße in Barchfeld. Dabei bemerkte er Alkoholgeruch in der Atemluft des 70-jährigen Mannes. Ein Test ergab einen Wert von 1,45 Promille. Nach eigenen Angaben trank der 70-Jährige am Vorabend sechs Bockbier und eine kleine Flasche Wodka. Eine Blutentnahme im Klinikum folgte. Zudem war der Mopedfahrer auch nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis.

