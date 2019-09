Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Breitenbach (ots)

Eine 89-jährige BMW-Fahrerin befuhr am frühen Dienstagnachmittag die Straße "Zum Vessertal" in Breitenbach in Richtung Schleusingen. Sie wendete ihren PKW und wollte in die entgegengesetzte Richtung weiterfahren. Ihren Angaben nach rutschte sie bei diesem Fahrmanöver vom Bremspedal und kollidierte anschließend mit einem 68-jährigen Radfahrer, der auf dieser Strecke unterwegs war. Der Mann prallte auf die Frontscheibe und schlug danach neben dem Fußweg auf. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell