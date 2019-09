Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kollision beim Vorbeifahren

Hildburghausen (ots)

Ein 50-jähriger Seat-Fahrer befuhr Dienstagnachmittag die Rosengasse in Hildburghausen in Richtung Rückertstraße. Er musste verkehrsbedingt halten und diese Situation nutze ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, um hinter dem Seat auszuscheren und links an ihm vorbei zu fahren. Dabei kam es allerdings zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge, bei der ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Der Unbekannte verließ anschließend unerlaubt den Unfallort. Das Kennzeichen ist den Beamten bekannt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

