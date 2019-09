Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laterne beschädigt

Suhl (ots)

Ein 46-jähriger VW-Fahrer wollte Dienstagmittag rückwärts aus einem Grundstück in der Straße "Zum Zimmergrund" in Suhl herausfahren und übersah dabei einen gegenüberliegenden Laternenmast. Er stieß an diesen und verursachte einen Sachschaden von ca. 500 Euro. An seinem VW entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell