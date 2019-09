Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Korrektur zur Meldung Dianabrunnen

Suhl (ots)

Bei der Meldung zum Dianabrunnen vom 09.09.2019 hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Beschädigungen befinden sich nicht am neu hergerichteten Dianabrunnen, sondern am Imbiss neben dem Dianabrunnen. In diesem Zusammenhang bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr, dass sich Unbekannte an dem Imbiss zu schaffen machten. Doch als er den Geräuschen nachging, war niemand mehr zu sehen. Die Polizisten suchten die nähere Umgebung ab, konnten aber ebenfalls keine Personen feststellen. Dennoch müssen Unbekannte versucht haben, in den Imbiss einzubrechen, denn es waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell