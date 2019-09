Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handbremse löste sich

Unterbreizbach (ots)

Montagnachmittag parke ein Fahrzeug-Führer seinen VW an einer Steigung in der Straße "Mühlbach" in Unterbreizbach. Kurz darauf löste sich die Handbremse. Der PKW rollte rückwärts die Straße hinab, stieß gegen einen geparkten Renault und einen Zaunpfosten, bis er endlich stehen blieb. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

