Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegel abgetreten

Meiningen (ots)

Ein 25-Jähriger trat Montagabend den Außenspiegel eines PKW ab, der am Fahrbahnrand am Busbahnhof in Meiningen geparkt war. Die informierten Polizisten konnten den alkoholisierten Mann aufgrund einer Personenbeschreibung an einem Supermarkt ausfindig machen und in Gewahrsam nehmen. Er erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

