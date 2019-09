Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handys geklaut

Suhl (ots)

Ein Postbote stellte am Montag gegen 16.00 Uhr seinen Lieferwagen kurz unverschlossen vor dem "Futterhaus" in der Würzburger Straße in Suhl ab. Als er wenige Minuten später zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass seine Privat-Handys der Marke Samsung aus dem Innenraum fehlten. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Mobiltelefone nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

