Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto abgebrannt

Hirschbach (ots)

Ein 22-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 0.10 Uhr von Schleusingen nach Suhl. Auf Höhe von Hirschbach bemerkte der Fahrer, dass die Elektrik seines Autos "verrückt spielte" und es plötzlich zu qualmen begann. Nachdem der Mann den BMW am Straßenrand abstellte und ausstieg, geriet das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Verletzt hat sich zum Glück niemand, jedoch wurde der Straßenbelag durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell