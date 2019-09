Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Pferd gestürzt wegen Traktor-Fahrer

Henneberg (ots)

Am Sonntag gegen 17.00 Uhr ritt eine 15-Jährige mit ihrem Pferd auf der Hauptstraße in Henneberg. Als nach ihren Angaben ein Traktor-Fahrer auf Höhe der Grundschule sehr dicht auffuhr und mehrfach mit dem Gaspedal spielte, wurde das Tier nervös und rutschte weg. Dabei stürzte das Mädchen vom Pferd und verletzte sich. Der derzeit noch unbekannte Mann auf dem Traktor fuhr einfach davon. Da das Kennzeichen am Fahrzeug bekannt ist, ermitteln die Beamten nun gegen den Halter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden geben, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

