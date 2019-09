Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall gem. § 315 c StGB u.a.- 2 Schutzengel flogen im Pkw mit

Benshausen (ots)

Durch einen aufmerksamen Bürger, wurde am 07.09.2019 gegen 07.55 Uhr dem Inspektionsdienst Suhl mitgeteilt, dass er ein verunfalltes Fahrzeug im Bereich Benshausen, Richtung Aschenhof im Wald aufgefunden hat. Am und im dem Pkw Skoda Octavia mit SHL-Kennzeichen befanden sich keine Personen mehr. Die eintreffende Streife des ID Suhl, nahm das Fahrzeug in Augenschein und stellte fest, das beide Airbags ausgelöst waren und sich Blut im Fahrzeug befand. Im Zuge der sofort eingeleiteten Suche, konnten Personen festgestellt werden, die einen Bezug zu dem Pkw hatten und diesen bergen wollten. In der Überprüfung und Feststellung zum Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt, (07.09.2019, 02.00 Uhr)konnte ein 19-jähriger Bürger aus Suhl ermittelt werden. Durch die Schilderung des Fahrzeugführers, wurde der Unfallverlauf bekannt. Dieser befuhr mit dem Pkw die Straße von Benshausen in Richtung Aschenhof. In einer Kurve kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Straßengraben, landete an einem dort liegenden massiven Findling, an dem sich der Pkw überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Danach entfernten sich Fahrer und Beifahrer leicht verletzt von der Unfallstelle. Bei dem 19-jährigen Fahrer ergab ein durchgeführter Alkoholtest um 08.15 Uhr ein Ergebnis von 0,25 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Klinikum Suhl durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer befindet sich noch in der Probezeit.

