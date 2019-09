Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall, Suhl Würzburger Straße 24

Suhl (ots)

Der Alarm der Rauchmelder einer Wohnung in der Würzburger Straße 24 veranlasste aufmerksame Mieter,am 07.09.2019 gegen 12.30 Uhr zum Mieter dieser Wohnung Nachschau zu halten. Auf Klingeln und Klopfen öffnete niemand und es wurde sofort die Feuerwehr verständigt. Diese traf zeitnah ein und öffnete die Wohnung. Der 59-jährige Mieter der Wohnung war nicht anwesend, nur seine Katze befand sich in der Wohnung. In der Küche auf dem Herd stand ein Topf mit Nudeln, die den Rauch verursachten. Das Essen war durchweg verbrannt. Die Feuerwehr durchlüftete die Wohnung, die Katze hatte offensichtlich keinen Schaden genommen und nach dem Wechseln des Türschloßes war der Einsatz beendet. Was es letztendlich zum Mittag gab ist nicht bekannt.

