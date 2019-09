Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisster,dementer Rentner, Suhl Wohngebiet Am Himmelreich

Suhl (ots)

Am 07.09.2019 gegen 15.40 Uhr wurde durch das Personal einer Wohngruppe in Suhl, Am Himmelreich, dem Inspektionsdienst Suhl mitgeteilt, dass seit 13.00 Uhr aus der Wohngruppe ein 90-jähriger Rentner fehlt und unbekannten Aufenthaltes ist. Sofort eingeleitete Such- und Überprüfungsmaßnahmen im Bereich des Wohnortes/Umfeldes führten erst nicht zum Erfolg. Inzwischen hatte es der rüstige Senior aber geschafft bis in einen Einkaufsmarkt in Suhl, Mauerstraße zu kommen um dort einzukaufen. Da er aber kein Bargeld mit sich führte, endete der Einkauf an der Kasse und führte dazu, dass dieser Umstand dem ID zur Kenntnis gelangte. Mit einer Streife konnte der Rentner wohlbehalten zurück gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell