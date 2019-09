Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vermisstes 5 Jähriges Kind, Oberhof

Oberhof (ots)

Am 07.09.2019 gegen 15.00 Uhr wurde dem Inspektionsdienst Suhl durch die Mutter eines 5-Jährigen Kindes, mit Wohnort in Oberhof angezeigt, dass die Tochter/Kind gegen 10.45 Uhr zu seiner Oma gegangen ist, welche in unmittelbarer Umgebung wohnt. Von dort war es aber wohl wieder nach Hause gelaufen,aber nicht angekommen. Sofort eingeleitete Such- und Überprüfungsmaßnahmen des ID Suhl unter Einbeziehung eines Fährtensuchhundes der LPI Gotha, Verständigung der FFW Oberhof, sowie Verständigungen und Absuchen im Bereich von Restaurationen, Einkaufseinrichtungen der Ortslage Oberhof und der Touristischen Zentren führten dazu, dass das Kind wohlbehalten gegen 16.30 Uhr in der Ortslage Oberhof aufgefunden und an die Mutter übergeben werden konnte. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem Kind, bei allen eingebunden Bürgern und Institutionen.

