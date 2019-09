Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Fahrzeug, ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Suhl (ots)

Am Samstagnachmittag um 15:55 Uhr wurde ein 21jähriger Fahrzeugführer in Meiningen, Leipziger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Nach positivem Drogenvortest gab er auch zu, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Die Anzeigen gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und die Anzeige gegen die Fahrzeughalterin wegen Gestatten des Fahrens ohne Fahrerlabnis wurden gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell