Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit einer schwer verletzten Person

Suhl (ots)

Am Freitagvormittag um 10:25 Uhr ereigenete sich in Kaltenwestheim, eine Verkehrsunfall, bei dem eine 75jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 22jähriger Pkw-Fahrer und die Mopedfahrerin befuhren hintereinander die Fuldaer Straße. Etwa zeitgleich wollten die Mopedfahrerin nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und der Pkw-Fahrer das Moped überholen. Dabei kam es trotz eines Ausweichversuches zur Kollision der Fahrzeuge und zum Sturz der Mopedfahrerin. Sie musste mit schweren Verletzungen ins Klinikum Meiningen gebracht werden. Der entstandene Schaschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt, während der Unfallaufnahme kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

